Roma-Inter test per la difesa. Le differenze rispetto ad un anno fa

Roma-Inter sarà un test molto importante per la difesa nerazzurra. I numeri condannano il reparto di Simone Inzaghi, che deve assolutamente trovare una soluzione al problema.

TEST – L’ottava giornata di Serie A segna un momento piuttosto importante. Inizierà la settimana forse più importante di questa prima parte di stagione: domenica c’è Roma-Inter, poi lo Young Boys in Champions League ed infine la Juventus a San Siro tra 10 giorni. Ci si gioca tanto, soprattutto considerando che il Napoli ha un calendario decisamente facile ed è improbabile che perda punti. L’Inter è obbligata a correre e dovrà farlo in scontri molto, molto difficili.

Roma-Inter, il focus sulla difesa

DIFESA – Il reparto arretrato è in grave crisi. Prima di Roma-Inter la squadra di Simone Inzaghi ha raccolto appena due clean sheet in sette partite. Nove gol subiti per un totale di quattro nelle ultime due gare con Udinese e Torino. A San Siro contro i granata Yann Sommer ha dovuto prendere la palla dentro la rete due volte nonostante gli avversari fossero in dieci uomini dal primo tempo per l’espulsione di Maripan. La Roma giocherà domenica con Paulo Dybala e Lorenzo Pellegrini alle spalle di Artem Dovbyk, che nonostante il problema al ginocchio dovrebbe iniziare dal primo minuto. Le premesse non sono promettenti, i nomi dei giallorossi sono pesanti e i numeri condannano l’Inter.

DIFFERENZA – La differenza rispetto all’anno scorso è impietosa. Alla settima giornata della stagione 2023-2024, quella del ventesimo Scudetto, l’Inter aveva subito appena tre gol in campionato di cui due in una sola partita dal Sassuolo. Ciò vuol dire che Sommer aveva tenuto la porta inviolata per cinque volte su sette. All’ottava giornata arrivò il pareggio per 2-2 con il Bologna poi altri due clean sheet con Torino in trasferta e Roma in casa. Il cammino era già ben delineato e la difesa funzionava (quasi) alla perfezione. Oggi è tutto diverso e i risultati ne risentono. Nel caso in cui però l’Inter risolva i suoi problemi difensivi non ci sarà nessuna chance per le altre squadre: lo Scudetto sarà solo pensiero per i nerazzurri.