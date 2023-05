Roma-Inter, doppio handicap: occhi a presente e futuro

Roma-Inter vedrà entrambe le squadre avere un handicap, che porterà inevitabilmente le due squadre ad avere un occhio sia al presente che al futuro. Specialmente prossimo.

MENTE DIVISA – Inutile girarci intorno, Roma-Inter è una partita di importanza cruciale per entrambe le squadre. Specialmente considerando gli incroci di calendario, che vedranno affrontarsi Milan e Lazio da una parte e Atalanta e Juventus dall’altra. Ma è anche una partita che arriva sicuramente nel peggiore dei momenti. Perché mentre un occhio è sul presente, l’altro non può che essere sul futuro prossimo. Ovvero quello che vedrà entrambe le squadre impegnate in Europa in due occasioni decisamente troppo importanti. Per l’Inter la semifinale di Champions League contro il Milan, per la Roma quella di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Impossibile non pensarci.

FUTURO DA SCRIVERE – Ma non è solo sul futuro prossimo che Roma e Inter, nella gara di domani, avranno gli occhi. Perché la sfida dell’Olimpico assume specialmente importanza in ottica del prossimo anno e della prossima Champions League. Tanto dai 90 minuti di domani nella capitale deciderà nella corsa al quarto posto attualmente occupato dai nerazzurri. Compresi gli altri due scontri diretti e le questioni che vedono la Juventus ancora impegnata in tribunale, ogni punto può fare la differenza e la classifica può essere completamente riscritta da una giornata all’altra. Arrivare alla sfida senza pensieri avrebbe sicuramente aiutato Roma e Inter. Ma questo doppio handicap rende in ogni caso la questione decisamente più interessante.