Roma-Inter, tra mercato e scelte quanti cambi dall’ultima volta!

Si avvicina Roma-Inter, il cui calcio d’inizio è in programma alle ore 18 allo stadio Olimpico. L’ultima volta che le due squadre si sono affrontate nella capitale, la formazione nerazzurra era parecchio diversa da quella di quest’anno. Naturalmente molto ha influito il mercato.

FORMAZIONI A CONFRONTO – Roma e Inter tornano a sfidarsi allo stadio Olimpico a nove mesi di distanza dall’ultima volta, quando il 6 maggio i nerazzurri conquistavano una fondamentale vittoria per 0-2 in chiave Champions League. Ora le due squadre arrivano in modo totalmente diverso alla partita e, per i nerazzurri, tanti sono anche i cambi rispetto allo scorso anno. Prendendo in esame le possibili scelte di Simone Inzaghi per Roma-Inter, il primo grande cambio è da sottolineare in porta, con Yann Sommer che ha preso il posto di André Onana. Difesa quasi identica, con Bastoni e Acerbi al centro, con Pavard invece di Darmian che nella gara della scorsa stagione giocò come braccetto di destra. In ogni caso Darmian sarà titolare e qui abbiamo un altro cambio: la fascia destra, con Dumfries che ricoprì il ruolo di esterno l’ultima volta. Rispetto a Roma-Inter dello scorso anno cambia anche il centrocampo: a sinistra fisso Dimarco, con Calhanoglu questa volta in cabina di regia (lo scorso anno giocò come mezz’ala sinistra con Brozovic al centro) e il solito Barella a destra: la novità, in questo caso, la rappresenta Henrikh Mkhitaryan a sinistra. Infine l’attacco totalmente rinnovato, con Lautaro Martinez e Marcus Thuram che sostituiscono Joaquin Correa e il grande ex di serata: Romelu Lukaku.