Roma-Inter manifesto calcistico di Inzaghi: tre aspetti fondamentali

Roma-Inter si conclude con uno 0-3 senza storie a favore dei nerazzurri (qui il report della gara). Tre gol, così come tre sono i tasselli ulteriormente posati da Simone Inzaghi.

LECTIO MAGISTRALIS – Quella dell’Inter a Roma non è una semplice vittoria, ma un’autentica lezione di calcio. E ad averla preparata in modo magistrale è senza dubbio Simone Inzaghi. Il tecnico dimostra di padroneggiare alla grande i codici del gioco nerazzurro, e anzi vi ha apportato anche delle migliorie. Con l’undici schierato in casa della Roma Inzaghi annichilisce letteralmente José Mourinho in appena 40 minuti, facendo in primis un’ulteriore step di consapevolezza in questo percorso. Il manifesto da lasciare appeso sulla lavagna? L’azione che al minuto 24 si conclude con il raddoppio di Edin Dzeko (vedi video).

PESO PONDERATO – Lo 0-3 di Roma-Inter rappresenta poi il secondo scontro diretto vinto dai nerazzurri. Che, escludendo l’unico altro big match giocato allo stadio Olimpico, non hanno mai demeritato nelle altre gare di cartello, raccogliendo tuttavia meno del previsto. Con questa netta vittoria, invece, l’Inter definisce un altro step di crescita, portandosi a -1 dalla vetta e superando il Napoli. Che, guarda caso, era l’altra big già battuta dai nerazzurri, sempre con 3 gol all’attivo.

PORTA CHIUSA – A differenza della vittoria di San Siro sul Napoli, però, stavolta l’Inter riesce a mantenere la porta inviolata. Che per Samir Handanovic significa terzo clean sheet consecutivo. La Roma non si fa quasi vedere dalle sue parti, e il tiro di Niccolò Zaniolo crea tanto spavento per nulla. La tenuta della retroguardia nerazzurra sta tornando su livelli di eccellenza, a prescindere dagli interpreti: altro segnale della straordinaria consapevolezza di questa squadra.