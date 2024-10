Roma-Inter, Inzaghi si porta dubbi in un reparto! I favoriti

Simone Inzaghi si porta un dubbio importante in vista di Roma-Inter. L’allenatore aspetta l’esito degli ultimi allenamenti prima del match, un reparto lo mette in difficoltà.

A DISPOSIZIONE – Roma-Inter segna un momento di svolta importante nella stagione nerazzurra. Allo Stadio Olimpico la squadra di Simone Inzaghi arriva con un solo risultato da portare a casa, vale a dire la vittoria. I pareggi di Genova e Monza, poi la sconfitta con il Milan hanno generato malcontento intorno all’ambiente: la classifica richiede di continuare la corsa senza intoppi. Il Napoli viaggia e il calendario lo aiuta, l’Inter non può fare da meno.

Inzaghi e il problema di Roma-Inter: chi gioca a centrocampo?

CENTROCAMPO – Per la partita di domenica sera Inzaghi ha ricevuto notizie positive. Dagli allenamenti di Appiano Gentile i giocatori hanno dato segnali più che rassicuranti: Nicolò Barella e Tajon Buchanan hanno svolto l’allenamento in gruppo, anche se non interamente. Nel caso in cui il centrocampista continuasse ad allenarsi con gli altri compagni allora sarà titolare nella gara con la Roma. Al suo fianco giocherà sicuramente Henrikh Mkhitaryan, rimasto a Milano e riposato dalla sosta. L’ultimo, ma non per importanza, sarà ovviamente Hakan Calhanoglu. L’unico dubbio rimane quello di Barella: al suo posto è pronto Davide Frattesi reduce dal gol con l’Italia. Anche Piotr Zielinski bussa alla porta di Inzaghi: da poco ha segnato il secondo gol consecutivo con la Polonia.