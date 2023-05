Roma-Inter, occhio a sinistra: Inzaghi studia un’alternativa

In vista dell’importantissimo Roma-Inter di questa sera, ma anche dell’euroderby di mercoledì contro il Milan, Simone Inzaghi è in emergenza sulla fascia sinistra. Pronta però un’alternativa, come visto anche a Verona.

EMERGENZA – Con l’infortunio di Danilo D’Ambrosio (vedi articolo), che va a sommarsi a quello subito da Robin Gosens contro la Lazio, Simone Inzaghi è in emergenza a sinistra per Roma-Inter di questa sera. Ma anche per la sfida di mercoledì in Champions League contro il Milan. Al momento l’unico esterno di ruolo sulla fascia è Federico Dimarco, costretto agli straordinari. La comoda vittoria di Verona ha tuttavia permesso al giocatore di uscire a metà del secondo tempo, con l’ingresso in campo di Matteo Darmian. Che, però, in Roma-Inter dovrà agire sulla destra vista proprio l’assenza di D’Ambrosio.

ALTERNATIVA – Oltre a Matteo Darmian, per Roma-Inter (naturalmente a gara in corso), Simone Inzaghi potrebbe quindi pensare anche all’alternativa Raoul Bellanova. Il giocatore in prestito dal Cagliari è stato fin qui utilizzato con il contagocce dal tecnico nerazzurro, che però potrebbe puntare su di lui se Federico Dimarco dovesse avere bisogno di riposo. In ogni caso, in un momento così delicato (a partire da Roma-Inter di questa sera), è necessario recuperare al più presto i due infortunati. Con un vero e proprio rischio emergenza a causa delle alternative contate (anche a destra).