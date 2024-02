Roma-Inter, un fattore psicologico da tenere in considerazione

In vista di Roma-Inter di sabato alle 18, c’è un fattore psicologico non di poco conto da tenere in considerazione. Ovvero l’impegno europeo dei giallorossi il giovedì seguente, in Europa League.

FATTORE PSICOLOGICO – Un fattore da tenere in considerazione per Roma-Inter di sabato può far pendere l’ago della bilancia verso i nerazzurri. La squadra del neo-allenatore Daniele De Rossi arriva da tre vittorie di fila, ma dovrà anche iniziare a fare di nuovo i conti con il doppio impegno settimanale. Giovedì ricomincia infatti l’Europa League e, arrivando seconda nel proprio girone, la Roma dovrà disputare i sedicesimi di finale contro una squadra non di basso livello: il Feyenoord, retrocessa dalla Champions League. Per i giallorossi, dopo il percorso dello scorso anno, l’Europa League è sicuramente un obiettivo da tenere sott’occhio. Pertanto il fatto di dover disputare la gara contro gli olandesi di giovedì, per giunta in trasferta, può pesare psicologicamente nella gara di sabato contro l’Inter.