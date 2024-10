Roma-Inter, emergenza a centrocampo. Inzaghi ha poche opzioni

L’Inter di Simone Inzaghi questa sera scenderà in campo contro la Roma. Juric proverà a fermare l’avanzata nerazzurra che si ritrova con un solo cambio a centrocampo.

STOP – Rientrati dalla pausa delle Nazionali, l’Inter non può permettersi passi falsi viste anche le vittorie di Milan e Juventus. I nerazzurri, guidati da Simone Inzaghi, sfideranno questa sera la Roma all’Olimpico. Un big mach delicato che potrebbe dare un primo scossone alla classifica dell’Inter e far capire le vere intenzione dei nerazzurri che inseguono il Napoli dell’ex Conte. Con Lautaro Martinez e Marcus Thuram in avanti e la difesa definita negli allenamenti di ieri, Simone Inzaghi ha la grana a centrocampo. Con Piotr Zielinski ai box dopo una botta rimediata con la Polonia, anche Kristjan Asllani ha dovuto alzare bandiera bianca. Il centrocampista albanese, così come l’ex Napoli, non sono partiti per Roma.

Roma-Inter, Inzaghi ha un solo cambio

IDEE – Con due uomini out, Simone Inzaghi dovrà fare di necessità virtù sperando che nessun altro titolare si fermi. Due posti disponibili saranno occupati proprio da Henrick Mhikitaryan e da Hakan Calhanoglu. Il terzo slot invece era con un ballottaggio tra Nicolò Barella e Davide Frattesi. A vincere il testa a testa è stato proprio il rientrante Barella che si era fermato tempo fa per un fastidio muscolare. L’ex Sassuolo, nonostante un ottima parentesi con la Nazionale italiana, partirà dalla panchina e darà il cambio quasi sicuramente al sardo nella ripresa che non gioca da oltre trenta giorni.