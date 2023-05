Roma-Inter è anche Dybala-Lukaku: destini (passati) incrociati

Tra i tanti spunti che Roma-Inter di questa sera offre, sicuramente c’è anche il duello tra Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Che hanno visto i loro destini passati legati proprio dal mercato fra Inter e Roma.

DESTINI INCROCIATI – Roma-Inter, da un certo punto di vista, è anche Romelu Lukaku contro Paulo Dybala. I due sono stati i protagonisti del mercato della scorsa estate per i nerazzurri, che sembravano sul punto di ingaggiare l’argentino a parametro zero dalla Juventus, salvo poi virare sul belga non appena si è aperta un’opportunità più unica che rara. Per Dybala in stagione, tra tutte le competizioni, sono arrivati 16 gol e 8 assist. Per Lukaku, invece, 9 gol e 5 assist. I numeri sono dalla parte dell’attaccante giallorosso, che ha avuto però modo di raccogliere più presenze rispetto al collega dell’Inter falcidiato dagli infortuni.

SFIDA NELLA SFIDA – Parlando di infortuni, proprio Dybala dovrebbe riuscire a recuperare per Roma-Inter di questa sera, anche se sarà difficile vederlo dal primo minuto (vedi articolo). Diversa la situazione invece di Romelu Lukaku, che ha riposato nello 0-6 contro il Verona dello scorso mercoledì ed è pronto per tornare in campo dopo le convincenti prestazioni contro Empoli e Lazio. Insomma, una vera e propria sfida nella sfida quella fra i due, che è soltanto uno dei molti spunti che offre Roma-Inter di questa sera.