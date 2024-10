Roma-Inter dopo la sosta: Inzaghi confida in una crescita

Roma-Inter sarà la prossima sfida della Serie A 2024-2025 per i nerazzurri. Il tecnico dei meneghini Simone Inzaghi spera di sfruttare un fattore positivo.

LA SFIDA – La Roma ospiterà l’Inter nell’ottava giornata di questa Serie A. I giallorossi sono alla ricerca di note favorevoli dopo le due gare senza vittoria contro l’Elfsborg, vittorioso in casa per 1-0, e il Monza, con cui i capitolini hanno pareggiato per 1-1 nell’ultima gara di campionato. La squadra meneghina si auspica di confermarsi a un livello elevato dopo le tre vittorie consecutive conseguite con Udinese, Stella Rossa e Torino. Il reparto offensivo dell’Inter sta carburando senza riserve, mentre il principale nodo continua ad essere rappresentato dalle fragilità difensive mostrate nelle prime 7 gare di campionato.

Roma-Inter, un avversario da non sottovalutare: adattamento quasi effettivo

DUELLO CHIAVE – Dei giallorossi bisogna sicuramente temere il centravanti Artem Dovbyk, autore di 4 gol nelle prime 9 partite stagionali. Dopo un fisiologico periodo di adattamento al calcio italiano, sicuramente complicato dall’avvicendamento sulla panchina dei capitolini di Daniele De Rossi e Ivan Juric, il calciatore ucraino sta dimostrando in maniera evidente le sue qualità da bomber d’area di rigore. Il suo profilo ricorda quello di altri attaccanti marcati con successo da Francesco Acerbi nel passato recente e lontano.

L’AUSPICIO – La speranza dell’Inter è quella di veder replicato il copione già manifestatosi in quelle occasioni, con il difensore azzurro intento a sorridere con il marcatore avversario per la prestazione priva di macchie disputata in campo. Anche in questo caso l’avversario sarà solido e non banale, ma ci si attende che Acerbi voglia giungere a riprodurne lo stesso esito.