Roma-Inter, per la difesa un compito importantissimo

Mentre la pausa delle nazionali volge al termine, si avvicina Roma-Inter, sfida che vedrà i nerazzurri impegnati sul campo dei giallorossi. Con un obiettivo importantissimo per la difesa della squadra di Simone Inzaghi.

AVVICINAMENTO – È sempre più vicino il ritorno del campionato, con l’impegno per l’Inter sul campo della Roma di Ivan Juric. I nerazzurri arrivano decisamente meglio alla partita di domenica all’Olimpico, dopo le tre vittorie di fila contro Udinese (2-3), Stella Rossa nella seconda giornata della fase campionato della nuova UEFA Champions League (4-0) e infine Torino (3-2). Una partita che aprirà un altro trittico importante per la squadra di Simone Inzaghi, chiamata poi alla trasferta di Berna contro gli Young Boys e al big match casalingo contro la Juventus di Thiago Motta. Partite che richiederanno un certo grado di preparazione fisica e soprattutto mentale.

Roma-Inter, un obiettivo importante per la difesa

PORTA IMBATTUTA – Proprio per quanto riguarda l’aspetto mentale, gli occhi saranno puntati sulla fase difensiva dell’Inter. Specialmente dopo i gol presi in superiorità numerica contro il Torino, che hanno fatto pensare più a un problema di concentrazione che non tecnico o di condizione. Con errori evitabili, come già successo anche contro l’Udinese e nel derby contro il Milan. Per questo sarà la difesa stessa ad avere un obiettivo importantissimo contro la Roma. Ovvero quello di chiudere la partita con la porta imbattuta. Un risultato che manca – in campionato – dalla terza giornata, quando arrivò il perentorio 4-0 a San Siro contro l’Atalanta. Da allora sette gol in quattro partite. Troppi, per una squadra praticamente impenetrabile la scorsa stagione. Ma anche in questa Champions League, con due clean sheet contro Manchester City e Stella Rossa.