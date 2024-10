Roma-Inter crash test: prima vera trasferta significativa in Serie A!

Roma-Inter sarà la prima vera trasferta degna di nota per i campioni d’Italia in questa stagione in Serie A. Serve ripartire bene.

SI RIPARTE – Si avvicina la grande sfida tra Roma e Inter, big match dell’ottava giornata di Serie A. Oggi secondo allenamento ad Appiano Gentile per i campioni d’Italia, dopo quello a ranghi ridotti di ieri. Oggi in campo tanti nazionali rientranti: dagli italiani Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Federico Dimarco, al turco Hakan Calhanoglu, agli olandesi Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, fino ad arrivare all’albanese Kristjan Asllani e al francese Marcus Thuram. Domani rientreranno gli ultimi tre: Lautaro Martinez, Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Mini ansia per quest’ultimo, dopo il problema rimediato con la maglia della sua Polonia. Quella dell’Olimpico sarà un test molto importante, in quanto si tratta della prima vera trasferta significativa in Serie A.

Roma-Inter prima trasferta importante: Inzaghi a caccia di risposte

PRIMA TRASFERTA SIGNIFICATIVA – Roma-Inter è un test di estrema valenza, per iniziare al meglio questo filotto di gare post seconda sosta per le nazionali. Dopo la prima di settembre, l’Inter rientrò pareggiando a Monza e a Manchester, perdendo poi il derby con il Milan. Ora, l’obiettivo è quello di ricominciare sicuramente con un altro piglio. Dopo Roma, i nerazzurri sfideranno Young Boys sempre in trasferta ma in Champions League e poi la Juventus a San Siro nuovamente in campionato. Roma-Inter è il primo vero test importante in campionato, il terzo big match dopo quelli contro Atalanta (vittoria 4-0) e appunto Milan. All’Olimpico, lo scorso anno l’Inter s’impose per 2-4 rimontando una partita molto complicata, quantomeno nel primo tempo. Inzaghi va a caccia di risposte e conferme, dopo le tre vittorie di fila pre-sosta.