Roma-Inter, Bastoni di nuovo centrale: rispetto a Venezia il livello aumenta

Alle 18.00 sarà in programma Roma-Inter. Inzaghi farà affidamento nuovamente a Bastoni come terzo centrale al posto di de Vrij. Rispetto a Venezia, il livello si alza maggiormente

CRASH TEST − Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Inter (ore 18.00). I nerazzurri vogliono portare a casa altri tre punti per rimanere agganciati al treno scudetto. In vista del match dell’Olimpico, Simone Inzaghi ritrova Alessandro Bastoni, fuori per un principio di gastroenterite in Inter-Spezia. Il centrale azzurro sarà nuovamente posizionato come centrale nella difesa a tre. Per il campione d’Europa non si tratta di una novità assoluta poiché questo ruolo lo aveva già ricoperto a Venezia, ma sicuramente sarà un test molto più complicato. Roma sarà dunque il vero e proprio crash test per capire definitivamente le sue capacità in quel ruolo.

AVVERSARIO − L’avversario che Bastoni si troverà di fronte sarà diverso rispetto a quello professato fino a qualche giorno fa. L’assenza per squalifica di Tammy Abraham obbliga Mourinho ad affidare il reparto a Eldor Shomurodov. L’uzbeko, rispetto al centravanti inglese, ha meno fisicità ma più tecnica di base. Inoltre, cercherà meno la profondità per andare in contro ai vari Zaniolo e Mkhitaryan e trovare il fraseggio veloce. Bastoni dovrà essere attento sia ad abbassarsi per prenderlo alto che nel tenere la linea e non farsi infilare in velocità. Come successo a Venezia, Bastoni sarà il primo giocatore in fase di costruzione, il play basso che possa permettere all’Inter di impostare da dietro con estrema tranquillità. Il test non sarà certamente semplice soprattutto in uno stadio così imponente come l’Olimpico ma sulla personalità, Bastoni ha veramente poco da invidiare.