Roma-Inter, Acerbi rimane una certezza: Inzaghi non si priva di lui

Roma-Inter sarà importante per la corsa vero la qualificazione in Champions League per la prossima stagione ma non solo. La squadra di Simone Inzaghi ha ancora una volta la possibilità di confermarsi grande (vedi articolo) e per far ciò il mister nerazzurro vuole affidarsi alle proprie certezze. Francesco Acerbi è una di queste.

CERTEZZE − L’Inter ha attraversato tanti alti e bassi nel corso di questa stagione, è innegabile. Molte, troppe gare, sono andate storte e hanno lasciato i nerazzurri con l’amaro in bocca. Eppure in questo finale di stagione si ha la voglia e l’obbligo di dare il tutto per tutto. Cavalcando l’onda dell’entusiasmo dei risultati utili consecutivi ottenuti e affidandosi alle certezze del gruppo nerazzurro. Tra queste spicca ancora una volta il nome di Francesco Acerbi, arrivato nello scetticismo generale ma bravo a conquistare la fiducia dimostrando le proprie qualità sul campo. Forse fin qui un’unica partita storta, quella contro la Lazio, che poi l’Inter è stata brava a ribaltare. Ma che certamente non va a ledere quanto di buono fatto finora.

Inter, Acerbi una certezza per Inzaghi e per i tifosi: contro la Roma per fare (ancora) la differenza

CHIAVI − Simone Inzaghi, in Roma-Inter, vuole perciò con ogni probabilità affidarsi a Francesco Acerbi e consegnargli nuovamente le chiavi della difesa (vedi articolo). Perché ha dimostrato di saperne avere cura e di aiutare la squadra nel modo migliore possibile. Quanto di buono mostrato in questa stagione è stato più e più volte raccontato, il difensore ha, come detto già, la piena fiducia del mondo nerazzurro. E in questo finale di stagione serve una difesa che sia più solida che mai. Lo sa l’Inter, lo sa Simone Inzaghi, lo sanno i tifosi. Ci si gioca praticamente tutto e le colonne portanti di questa squadra devono dimostrare di essere leader. Nonostante una serata storta, nonostante un passaggio sbagliato. Nonostante tutto.