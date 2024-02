Roma-Inter, non solo +19: abisso in tutte le statistiche

Si avvicina Roma-Inter, complicata trasferta che i nerazzurri sono chiamati a giocare al meglio per proseguire nella corsa verso lo scudetto. Andando ad analizzare i numeri, le differenze tra le due squdre sono abissali. Non solo per il +19 in classifica.

ABISSO – Netta differenza tra Roma e Inter, non soltanto per quanto riguarda i punti in classifica. 57 quelli dei nerazzurri, 38 quelli dei giallorossi (con una partita in più). Un +19 che è frutto anche di un abisso a livello di statistiche in questo campionato. A livello di gol segnati parliamo di un +11 a favore dell’Inter (51 contro 40), mentre per quanto riguarda i gol segnati, il divario è di +16 rispetto alla Roma (10 contro 26). Il che ci porta anche al divario nella differenza reti, con un +27 a favore dei nerazzurri (+41, contro +14). I punti fatti dalle due squadre sono poi frutto di 18 vittorie contro 11, 3 pareggi contro 5 e soprattutto 1 sconfitta contro 7. Ma i numeri non devono ingannare: Roma-Inter sarà, infatti, tutt’altro che una trasferta semplice per la squadra di Simone Inzaghi.