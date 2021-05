Roma (e Lazio)… La prende Vecino: feeling particolare con le capitoline

QUATTRO SU NOVE – Complici anche i tanti infortuni nelle ultime due stagioni, Matias Vecino non ha avuto modo di ampliare ulteriormente il suo bottino con la maglia dell’Inter. Tra il 2018 e il 2020, infatti, sono arrivati “soltanto” cinque gol dai suoi piedi (in campionato) di cui due contro il Milan , uno contro la Fiorentina , uno contro il Verona e uno contro il Frosinone . A cui vanno aggiunti due gol pesantissimi come quelli contro Tottenham e Borussia Dortmund , oltre al gol segnato in Europa League contro il Rapid Vienna . Fino a ieri sera, quando Vecino è tornato a prendersela con una delle sue vittime preferite: la Roma di Paulo Fonseca .

