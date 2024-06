Riso chiede spazio per Frattesi, pessimo tempismo con Spagna-Italia

Frattesi è stato un tema di discussione durante tutta la stagione in casa Inter. Ma le discussioni continuano anche in maglia azzurra. Spagna-Italia ha mostrato i limiti del giocatore, proprio nello stesso giorno in cui il suo agente è passato nella sede nerazzurra per parlare di lui.

TEMPISMO RIVEDIBILE – Ieri pomeriggio nella sede dell’Inter è arrivato Beppe Riso. Quando si pensava che il nome del procuratore fosse legato in questo caso ad altro, lui stesso ci ha tenuto a specificare di essere passato per parlare di Frattesi. Una situazione oggi ricostruita come potenzialmente esplosiva. L’agente infatti avrebbe chiesto garanzie su un futuro maggior impiego del suo assistito. Il problema è che la sera stessa si è giocata Spagna-Italia.

PERCORSO NECESSARIO – Frattesi ha vissuto una prima stagione all’Inter da apprendista, per così dire. Trovando spazio soprattutto da subentrato. Dalla panchina in pochi minuti spesso è riuscito a dare il meglio, portando dinamismo e pericoli in area avversaria. Per poterlo immaginare titolare con più continuità agli occhi di Inzaghi però serviva un miglioramento praticamente in tutto il resto. Qualche passo avanti l’ex Sassuolo lo ha sicuramente fatto. Ma Spagna-Italia ha mostrato come questi passi siano ancora ben lontani dalla meta finale. Esponendo brutalmente tutti i suoi limiti.

Frattesi, Spagna-Italia racconta la verità!

PRESENZA EVANESCENTE – Con la Spagna Spalletti ha deciso di riproporre la stessa formazione vista con l’Albania. Con Frattesi chiamato di fatto a fare la vera spalla di Scamacca in area avversaria. Tanta corsa, tanti movimenti senza palla. Assecondando quelli che sono gli istinti migliori del calciatore. Ma Frattesi non è una punta. E con la Spagna si è visto. Questa è la grafica dei suoi tocchi presa da Whoscored:

In 45 minuti ha messo insieme 13 tocchi. Il dato minore di tutti gli undici titolari, e in generale battuto in negativo solo da Retegui. Nessuna conclusione al suo attivo, a conferma della difficoltà a rendersi utile nel ruolo che pensava il ct. I passaggi tentati sono 6, di cui 5 realizzati. Senza passaggi chiave. E il contributo difensivo si limita a 8 contrasti a terra e 2 aerei, vinti entrambi al 50%. La cosa migliore insomma sono i 2 dribbling tentati sui 5 totali della squadra e i 3 falli subiti. L’ex Sassuolo non è riuscito a dare un contributo in costruzione né in fase difensiva, e con l’Italia costretta ad abbassare il baricentro si è trovato troppo lontano dall’area avversaria per incidere. Non ha saputo adattarsi alla situazione, rendersi utile quando ha perso la sua dote migliore per così dire. Dimostrando di dover crescere ancora nel suo gioco, nel leggere le partite, nel sapersi rendere utile in più ambiti. Con buona pace di Riso e delle richieste di minutaggio.