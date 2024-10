Rinnovi, tra futuro e addii certi. Ecco le idee dell’Inter

In viale della Liberazione si lavora con attenzione ai dossier legati ai rinnovi di contratto. Ci sono nomi che potrebbero saltare e invece coppie che potrebbero continuare a braccetto con la maglia dell’Inter.

RINNOVO – Se da un lato la Serie A è ferma a causa degli impegni delle Nazionali, in casa Inter si continua a lavorare senza sosta alla questione dei rinnovi di contratto. Sono tanti, sopratutto in difesa, quelli che dovranno essere rinnovati. A partire da Stefan De Vrij: l’olandese vorrebbe continuare all’Inter ma va capita anche la volontà del club che proprio in difesa ha investito bene con gli arrivi di Palacios e Yann Bisseck. Altro nome invece che rischia di non essere prolungato è quello di Francesco Acerbi. La stella azzurra, dopo uno scudetto vinto da assoluto protagonista, potrebbe alzare bianca e iniziare a godersi il suo calcio. Discorso diverso invece per Denzel Dumfries. L’esterno dell’Olanda anche nel post partita della volta scorsa ha giurato amore per i nerazzurri. Adesso c’è da fare solo l’ultimo summit tra le parti per definire e poi accettare ul rinnovo di contratto.

Inter, c’è chi partirà. Questione di tempo

ADDII – Certi di un addio e quindi di un contratto in scadenza che non sarà rinnovato ci sono Radu e Joaquin Correa. Il primo, un talento non del tutto sbocciato, ha deciso di restare in patria e difendere la porta solo in allenamento. Discorso diverso invece per Correa che non è mai del tutto entrato nel cuore dei tifosi dell’Inter. Magari si sarà ritrovato ingabbiato da giocatori con più qualità, ma nonostante ciò non ha mai lasciato il segno. Proprio per questo a partire dal prossimo primo luglio, Joaquin Correa non sarà un anno complicato. Discorso diverso invece per Marko Arnautovic. L’attaccante in scadenza al 30 giugno, avrà a disposizione questi mesi invernali per mettersi in mostra e convincere Oaktree a puntare su di lui.