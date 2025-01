Ricci all’Inter sarebbe titolare? La nuova idea per il centrocampo

Samuele Ricci è l’ultimo nome uscito fuori intorno all’ambiente Inter. Tutto dipende dalla cessione o meno di Davide Frattesi, ma il centrocampista del Torino sarebbe titolare con Simone Inzaghi? La risposta.

INTRECCI DI MERCATO – Samuele Ricci è il nome caldo per le squadre milanesi. Il Milan ci sta lavorando per la stagione 2025-2026, mentre l’Inter potrebbe entrare adesso nel vivo della trattativa. Il motivo riguarda la cessione di Davide Frattesi, che sta spingendo per l’addio immediato nel mese di gennaio. Il giocatore vorrebbe più spazio e su di lui ci sono Roma e Napoli. La dirigenza nerazzurra ha comunicato il prezzo: 45 milioni di euro solo cash. Non ci saranno sconti o eventuali contropartite che possano smuovere la trattativa.

Ricci all’Inter? Il ruolo e il futuro del centrocampo nerazzurro

IDEA – L’Inter ha messo tale paletto perché poi con i soldi guadagnati andrebbe da Urbano Cairo per l’acquisto di Ricci. Il giocatore ex Empoli è un regista affermato e sta brillando non solo con i granata, ma anche con l’Italia di Luciano Spalletti. La domanda grande però è una: Ricci sarebbe titolare nell’Inter di Simone Inzaghi? Con Kristjan Asllani e Hakan Calhanoglu lui sarebbe il terzo in quel ruolo, ma una soluzione potrebbe essere adottata.

SOLUZIONE – Asllani ha giocato con l’Albania da mezzala o anche da trequartista, non sfigurando tra l’altro ma conquistando sempre di più la fiducia del suo ct. Inzaghi ha così la possibilità di spostare il giovane al posto dell’uscente Frattesi, mettendo a disposizione di Ricci la casella da regista. E Calhanoglu? Il turco ha avuto ancora problemi fisici, è la terza volta in questa stagione. Forse è presto per pensarci, ma così come accaduto con Marcelo Brozovic a breve arriverà il momento di sostituirlo. Ricci è il nome perfetto per prendere il posto di Hakan ed entrerebbe gradualmente nelle gerarchie dell’allenatore piacentino. L’operazione richiede un investimento di oltre 30 milioni di euro, ma lo stipendio non sarebbe eccessivo. Tutto è legato a Davide Frattesi e al suo futuro.