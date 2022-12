Reggina-Inter occasione per Fabbian: confronto diretto con Gagliardini?

Reggina-Inter rappresenta un’occasione per Fabbian. Sotto gli occhi del mondo nerazzurro il giovane vivrà un confronto diretto con Gagliardini.

AMICHEVOLE SIGNIFICATIVA – Reggina-Inter è un’amichevole che vede degli incroci particolari. In primis ovviamente quello tra i fratelli Inzaghi in panchina. Ma poi ce n’è uno in campo. Dove si potrebbe vedere il confronto diretto tra il futuro e il presente/passato del centrocampo nerazzurro. Vale a dire tra Fabbian e Gagliardini.

CENTROCAMPISTA DEL FUTURO? – Il giovane Fabbian, dopo la formazione nelle giovanili dell’Inter, è stato mandato proprio alla Reggina a farsi le ossa. Inzaghi Filippo ha lanciato il 2003 come suo titolare da subito. E in questa stagione il suo rendimento è esploso. Tanto da iniziare a far riflettere su un suo ritorno a Milano già a fine stagione. L’amichevole sembra la partita ideale per una valutazione approfondita, ravvicinata. Anche perché quando Inzaghi Simone e Marotta sono andati a vederlo dal vivo curiosamente il centrocampista è stato tenuto in panchina. Per la prima e unica volta in stagione. Fabbian insomma ha una grande occasione in Reggina-Inter. Specialmente trovandosi davanti chi potrebbe fargli posto.

CONTRATTO IN SCADENZA – Gagliardini infatti è in scadenza di contratto con l’Inter. E inserire un centrocampista giovane, già di proprietà e di prospettiva al suo posto potrebbe essere una scelta della dirigenza. L’ex Atalanta è una costante di queste amichevoli. Inzaghi lo sta mandando sempre in campo da titolare, come per farlo crescere di condizione e testarlo. Le risposte dal campo però non sono granché. A conferma del rendimento generale del giocatore negli ultimi anni. Vederlo in una specie di scontro diretto con un futuro candidato al suo posto in rosa potrebbe dare un segnale definitivo.