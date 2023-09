Real Sociedad-Inter 1-1, cinque dati statistici che potresti non sapere

Real Sociedad-Inter segna l’avvio della fase a gironi di Champions League per la squadra di Inzaghi, con un utilissimo pareggio per 1-1. Il gol di Lautaro Martinez vale anche una cifra tonda a livello statistico.

TRE – Le partite ufficiali giocate fra Inter e Real Sociedad. Bilancio identico: una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Le due squadre si erano già affrontate nella stagione 1979-1980, per il primo turno di Coppa UEFA: all’andata vittoria nerazzurra per 3-0, al ritorno successo spagnolo per 2-0 ma qualificazione per gli uomini di Eugenio Bersellini.

UNDICI – I gol segnati da Lautaro Martinez in Champions League. Sono tutti ovviamente con la maglia dell’Inter, quello all’87’ contro la Real Sociedad gli permette di agganciare Hernan Jorge Crespo al terzo posto nella classifica dei marcatori nerazzurri. Meglio solo Julio Ricardo Cruz con tredici e Adriano Leite Ribeiro con quattordici.

DICIOTTO – Le partecipazioni a una fase a gironi di Champions League, contando anche le due della stagione 2002-2003: la vittoria alla prima giornata manca dal 2-1 al Tottenham del 18 settembre 2018. Real Sociedad-Inter porta curiosamente in bilancio in totale equilibrio: sei vittorie, sei pareggi e sei sconfitte.

DICIANNOVE – Gli anni passati dalla precedente vittoria dell’Inter in Spagna contro una squadra spagnola. Dopo il clamoroso 1-5 al Valencia del 20 ottobre 2004 sono arrivati appena due pareggi e sette sconfitte. C’è però da considerare anche un’altra partita in terra iberica: la finale di Champions League del 22 maggio 2010 a Madrid, vinta 0-2 col Bayern Monaco.

DUECENTO – I gol segnati dall’Inter nella sua storia in Champions League, da quando il torneo si chiama così e non più Coppa dei Campioni. Il primo (non sono compresi i turni preliminari) lo ha realizzato Youri Djorkaeff il 30 settembre 1998, per dare nel recupero una vittoria per 1-0 contro lo Sturm Graz.