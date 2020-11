Real Madrid-Inter 3-2, cinque dati statistici che potresti non sapere

Real Madrid-Inter conferma ancora una volta la fragilità difensiva dei nerazzurri, ormai troppe volte perforati. Dalla sconfitta di Valdebebas, tuttavia, i dati statistici particolari riguardano il rendimento nerissimo in Champions League e in particolare in Spagna.

DUE – I punti conquistati dall’Inter nelle prime tre partite del girone di Champions League. È la peggior prestazione di sempre nella prima metà del gruppo, abbassando i tre punti del 2006-2007 e del 2009-2010.

