Real Madrid-Inter 2-0, cinque dati statistici che potresti non sapere

Real Madrid-Inter 2-0 costa il mancato arrivo al primo posto nel Gruppo D di Champions League. Purtroppo ancora una volta la trasferta al Bernabéu contro i blancos è fatale, come dimostrano alcune delle statistiche.

ZERO – I gol di Lautaro Martinez in questa fase a gironi di Champions League. L’attaccante argentino è stato protagonista di un primo turno negativo, a secco in 442′ giocati su sei presenze (tutte). L’ultimo, curiosamente, era proprio al Real Madrid nel 3-2 di Valdebebas del 3 novembre 2020.

QUATTRO – Le sconfitte consecutive dell’Inter col Real Madrid. Dopo il 3-1 del 25 novembre 1998, deciso nel finale da una doppietta di Roberto Baggio, i blancos hanno vinto le partite del girone di Champions League in questa e nella passata stagione.

NOVE – Le partite giocate dall’Inter in casa del Real Madrid (non solo al Bernabéu: nel 1998 si giocò a Siviglia e un anno fa a Valdebebas). Escluso lo 0-2 dell’1 marzo 1967, in Coppa dei Campioni, bilancio nerissimo: per il resto otto sconfitte, serie aperta di sette di fila.

TRENTADUE – I mesi dopo cui Nicolò Barella è stato di nuovo espulso. Quella di ieri al 63′ di Real Madrid-Inter è la sua prima in maglia nerazzurra, non gli capitava dal 14 aprile 2019 col Cagliari contro il Torino. Lì peraltro fu doppia ammonizione, per un rosso diretto bisogna tornare al 2 aprile 2016 in Serie B col Como a Pescara.

TRENTACINQUE – Gli anni passati dall’ultima volta che l’Inter ha segnato un gol al Real Madrid al Bernabéu. Esclusi i due della scorsa stagione, a Valdebebas, e quelli della finale di Champions League del 2010 di Diego Milito, al Bayern Monaco, coi blancos “resiste” ancora Liam Brady su rigore nel 5-1 ai tempi supplementari del 16 aprile 1986, nella semifinale di ritorno di Coppa UEFA (3-1 all’andata).