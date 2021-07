Raspadori grande obiettivo Inter: tutti i numeri dell’attaccante del Sassuolo

Giacomo Raspadori è il grande obiettivo per l’attacco dell’Inter (vedi articolo). I nerazzurri avrebbero pronta infatti un’offerta per il giocatore del Sassuolo, nel caso di partenza di Lautaro Martinez o Alexis Sanchez. Andiamo a scoprire la carriera del classe 2000 attraverso i suoi numeri.

OCCHI AL FUTURO – Dopo quanto visto nella stagione appena conclusasi con la vittoria dello scudetto da parte dell’Inter, si può affermare che Giacomo Raspadori sia uno degli attaccanti di maggior prospetto del calcio italiano e non solo. Tanto da aver attirato su di sé gli occhi attenti della società nerazzurra, che ha individuato in lui il potenziale sostituto in caso di partenza di Lautaro Martinez o Alexis Sanchez. Un interesse giustificato anche dai suoi numeri.

NUMERI – Giacomo Raspadori, classe 2000, ha debuttato in Serie A all’ultima giornata della stagione 2018-2019, nell’1-1 contro l’Atalanta. Il primo gol arriva nella stagione seguente, 2019-2020, nella vittoria per 1-2 in trasferta contro la Lazio. Nell’ultima stagione (2020-2021) con il Sassuolo ha disputato 27 partite in Serie A, per un totale di 1.222 minuti (una media circa di 45 minuti a presenza). Durante le quali ha messo a segno sei gol (di cui due al Milan a San Siro) e tre assist. Numeri che portano il suo totale nella massima competizione italiana a 39 presenze con 8 gol e 3 assist e che gli valgono anche la convocazione nell’Italia per EURO 2020 da parte del Commissario Tecnico Roberto Mancini. Ma anche il corteggiamento dell’Inter. Resta ora da capire cosa riserverà il calciomercato ai nerazzurri, ma quel che è certo è che Raspadori potrebbe essere un grande colpo in ottica futura.