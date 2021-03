Ranocchia vittima di de Vrij, ma col Bologna è pronto: Conte si fida

Ranocchia come minutaggio deve accontentarsi del poco che gli lascia de Vrij. Col Bologna però Conte è pronto a dargli fiducia.

I CANNIBALI – In casa Inter si sente dire ogni tanto che Handanovic cannibalizza i minuti del suo secondo (chiedere al povero Radu per informazioni). Ma non è il solo giocatore nella rosa a farlo. Appena dietro di lui c’è un insospettabile. Parliamo di Stefan de Vrij. L’olandese non si muove praticamente mai dal suo ufficio al centro della difesa. Per capirlo basta vedere il minutaggio della sua riserva, Andrea Ranocchia.

MINUTAGGI ALL’OPPOSTO – In questa stagione il numero 6 è il terzo giocatore per minutaggio dell’intera rosa. Dietro solo ad Handanovic e Barella. Nella scorsa stagione ha chiuso da terzo, dietro ad Handanovic e Lukaku. Insomma, tra i giocatori di movimento è al massimo il secondo più utilizzato da Conte. Va da sé che a Ranocchia rimangano le briciole. Lo scorso anno parliamo di 887 minuti. Appena davanti a Moses. Meno di Asamoah e Sensi. Quest’anno è a 464. Dietro di lui troviamo solo Sensi, Pinamonti, Nainggolan e Vecino. Insomma, ruoli ben definiti. De Vrij il cannibale, ricordiamocelo per il futuro.

FIDUCIA AL VICE – Col Bologna però Ranocchia andrà in campo da titolare. De Vrij infatti è ancora alle prese col Covid e anche con un tampone negativo difficilmente sarà in condizione di giocare già sabato. Conte in assenza del suo numero 6 non ha mai avuto dubbi o titubanze nell’affidarsi al 13. Poche presenze, ma sempre in totale fiducia. L’ultima in Serie A dell’ex capitano è datata 30 gennaio. Contro il Benevento. Unica altra apparizione del 2021 in Coppa Italia con la Fiorentina. Giocare poco comunque non è mai stato un problema. Sotto la guida di Conte ha sempre risposto presente.