Ranocchia titolare in Inter-Napoli? I riflettori saranno tutti su di lui

Una novità di formazione di Inter-Napoli sarà Ranocchia al centro della difesa. Il centrale giocherà un big match da titolare e tutti i riflettori saranno su di lui.

TITOLARE IN UN BIG MATCH – Ranocchia, a causa dell’infortunio subito da de Vrij in nazionale, giocherà da titolare in Inter-Napoli. E i riflettori saranno inevitabilmente su di lui. L’olandese infatti è uno di quei giocatori che sono sempre presenti, o quasi. Negli ultimi anni il numero 13 ha accettato il ruolo di riserva, senza mai lamentarsi per il poco spazio e dimostrando in campo la capacità di farsi trovare sempre pronto. Ma questa partita ha un profilo diverso.

EMOZIONI DEL PASSATO – Ranocchia è un giocatore di grande esperienza. Gioca in Serie A dal 2009-2010. E ha esordito in B ancora prima, nel 2006-2007. Ma giocare da riferimento della difesa in un big match è una cosa diversa. Che non prova ormai da qualche anno. Siamo nel 2021. Vecchie emozioni, vecchie responsabilità. Una pressione che non vive da un po’. Di conseguenza, come detto, i riflettori andranno su di lui.

SOTTO I RIFLETTORI – Ranocchia, al centro della difesa, coprirà un ruolo fondamentale nell’idea tattica di Inzaghi. E dovrà gestire l’attacco de Napoli, uno dei migliori del campionato. Molto della partita passerà da lui. Tutti lo aspettano. Nel bene e nel male. Questo big match sarà il suo. Un’occasione forse unica, di sicuro insperata. Vedremo la risposta sul campo.