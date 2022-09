Ranocchia baciato dalla sfortuna, Monza addio: carriera ex Inter a rischio

Andrea Ranocchia era pronto a iniziare una nuova avventura. Dopo la fine della lunga storia d’amore con l’Inter è arrivata la firma con il Monza neopromosso. Oggi invece la rescissione consensuale, dopo l’infortunio rimediato nelle prime partite.

INFORTUNIO – La carriera di Andrea Ranocchia potrebbe essere giunta al termine. Oggi è arrivata la rescissione consensuale con il Monza (vedi articolo). L’infortunio che lo terrà fuori per parecchio tempo è la causa principale. Nel match contro il Napoli l’ex difensore nerazzurro rimediò la frattura composta del perone della gamba destra e una distorsione della caviglia. A 34 anni, recuperare da questo tipo di infortuni è molto complicato.

SFORTUNA – Per Ranocchia poteva essere una grande occasione per chiudere al meglio la carriera. Dopo tanti anni a Milano, accettando il ruolo di uomo spogliatoio e giocando col contagocce, aveva avuto il modo di ritornare a essere protagonista. Una carriera complicata che ha sicuramente pesato sul ragazzo, che nel finale della sua avventura ha trovato la sua dimensione. In Brianza, Ranocchia doveva portare esperienza nel club neopromosso per puntare alla salvezza in Serie A. Un bel progetto fermato da un brutto infortunio. Sono infatti solamente solo due le presenze con il Monza. La carriera del centrale non è di certo stata baciata dalla fortuna.

FUTURO – La notizia della rescissione è di oggi. Rimane da capire quando potrà tornare a giocare e se vorrà farlo. Sarebbe un peccato chiudere la carriera in questo modo qua. Si possono giudicare le qualità tecniche ma come uomo merita molto di più. L’Inter non dimentica gli interisti. La speranza è che possa chiudere al meglio la sua carriera o iniziarne presto una nuova.