Radu, ritorno a San Siro (da avversario): voglia di riscatto

Per Ionut Radu quella di domani tra Inter e Cremonese non sarà sicuramente una partita banale (QUI le parole del suo agente). Il portiere di proprietà nerazzurra torna infatti a San Siro da avversario, con tanta voglia di riscatto dopo il clamoroso errore della stagione passata contro il Bologna.

REAGIRE – È ancora vivido nella mente di tutti i tifosi dell’Inter l’errore di Ionut Radu contro il Bologna, che di fatto sancì la sconfitta dei nerazzurri e consegnò nelle mani del Milan di Stefano Pioli lo scudetto. Così come sarà sicuramente ancora ben impresso nella mente del portiere, che domani a San Siro dovrà nuovamente avere a che fare con i suoi tifosi, ma questa volta da avversario. Un ambiente sicuramente caldo quello di domani, dal momento che ci si attende una massiccia presenza di spettatori. La voglia di Radu sarà sicuramente quella di reagire e riscattarsi, mostrando a tutti il suo valore.

COMPITO DIFFICILE – Non sarà sicuramente facile per Radu. Non solo per l’ambiente sicuramente ostile, ma anche per gli avversari che si troverà a fronteggiare. È vero, mancherà l’infortunato Romelu Lukaku. Ma dovrà comunque avere a che fare con un Lautaro Martinez carico e in formissima. L’argentino arriva da due reti in due partite consecutive, dopo aver già mostrato un grande livello di forma durante il precampionato. Radu dovrà fare del suo meglio non solo contro il numero 10 nerazzurro, ma anche con Edin Dzeko (che sarà con ogni probabilità il sostituto in campo di Lukaku), ancora a secco dopo tre partite. Un ritorno a San Siro non facile per il portiere della Cremonese, che avrà tutti gli occhi puntati addosso. Specialmente quelli dei tifosi dell’Inter.