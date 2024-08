Radu difficile da piazzare per l’Inter? Il motivo è palese

Ionut Radu è ancora ufficialmente un giocatore dell’Inter, sebbene sia sulla lista dei partenti. C’è tuttavia un aspetto piuttosto che complica ogni possibile trattativa.

SENZA FUTURO – Il parco portieri dell’Inter 2024 è già definito e non più modificabile. Il titolare principale sarà lo svizzero Yann Sommer, protagonista con parate sensazionali dello Scudetto appena vinto. Il terzo rimarrà Raffaele Di Gennaro, prodotto del vivaio nerazzurro che torna comodo per le liste UEFA. E come secondo c’è il neo-arrivato Josef Martinez, designato a diventare il numero 1 del futuro prossimo. Nessuno spazio quindi per Ionut Radu (anche lui cresciuto nel vivaio Inter). Il rumeno è sempre sulla lista dei partenti dopo il deludente prestito al Bournemouth. Tuttavia ha un contratto in scadenza nel 2025, pertanto si cerca un trasferimento definitivo per lui. Ipotesi che appare però complicata, per un motivo abbastanza semplice.

GIUSTE PRETESE – Il contratto di Radu con l’Inter prevede uno stipendio lordo di 1,85 milioni di euro a stagione. Un milione tondo tondo se ragioniamo al netto (la fonte delle cifre è il portale capology.com). Una cifra apparentemente non così elevata, sulla carta. Tuttavia questo ingaggio rende Radu il decimo portiere più pagato della Serie A 2024/25 al momento. Tra gli estremi difensori che percepiscono un emolumento maggiore, appena sei sono titolari nelle rispettive squadre. Parliamo di Provedel (Lazio), Di Gregorio (Juventus), Maignan (Milan), il sopracitato Sommer, Meret (Napoli) e Cragno (Monza). Ciò significa che il 70% delle squadre italiane ha un portiere titolare con uno stipendio inferiore a quello di Radu. E questo è quindi il principale ostacolo di qualsiasi trattativa che riguardi il portiere classe 1997. Radu dovrà abbassare le sue pretese (quelle dell’Inter sul cartellino sono minime) se vuole trovare spazio in altre realtà.