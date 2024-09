Dossier stadio, per l’Inter possibili due opzioni. Interessi e opportunità in gioco

L’Inter e il Milan non hanno ancora sciolto i nodi relativi allo stadio in cui giocheranno nei prossimi decenni. Entrambi i club hanno lasciato aperte varie possibilità.

IL PUNTO – L’Inter, così come il Milan, ha ribadito con costanza la sua posizione sulla questione relativa allo stadio prescelto per i prossimi decenni. La linea perseguita è quella di non sbilanciarsi in maniera netta a favore di una soluzione specifica, preferendo piuttosto vagliare con attenzione le varie opzioni prima di esprimere la propria posizione definitiva. Poste le premesse, resta da comprendere quali potranno essere le conclusioni delle discussioni svolte in merito.

Inter e Sala, cosa ci dicono le parti sul dossier stadio? Le posizioni

POSIZIONE NERAZZURRA – Per quanto riguarda la dirigenza dell’Inter, il cui punto di vista in merito è espresso regolarmente dal CEO Corporate Alessandro Antonello, la posizione assunta è la seguente: lavorare perché il progetto per un nuovo stadio si concretizzi il prima possibile in quanto il fattore tempo è considerato cruciale. Da un lato, vi è l’esclusiva sui terreni nel Comune di Rozzano estesa fino al 2025; dall’altro resta l’attesa per la valutazione del progetto di ristrutturazione dello stadio San Siro.

POSIZIONE COMUNE – Dal lato dell’amministrazione comunale di Milano, è il sindaco Beppe Sala a ribadire la posizione della sua giunta in merito al futuro dello Stadio San Siro. In particolare, tale punto di vista può essere così riassunto: fare una gara e strutturarla dando un ruolo fondamentale alla funzione del calcio, con le due possibilità della vendita e della concessione nel lungo periodo per novant’anni o qualcosa di simile.