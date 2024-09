Quando la sosta non fa bene, altro Thuram! L’Inter ritrovi i suoi gol

Thuram, dopo la sosta per le nazionali, si è fermato. Zero gol nelle successive tre uscite. L’Inter ha bisogno del vero Tikus.

FERMATO – Non può essere solo un’illusione… Dopo un inizio schiacciasassi, Marcus Thuram si è fermato. Il centravanti francese nelle ultime tre partite non è riuscita a timbrare, né tantomeno a confezionare qualcosa di positivo nei confronti dei compagni di squadra. L’Inter, oltre all’attesa per Lautaro Martinez, ha bisogno nuovamente del suo Tikus, apparso un po’ sottotono e appannato dopo la sosta per le nazionali. I numeri, infatti, parlano chiaro: prima della sosta, Thuram aveva messo a referto quattro gol in tre partite contro Genoa, Lecce e Atalanta. Successivamente, nelle tre sfide post sosta, il tabellino ha segnato la voce zero. Sia col Monza, che successivamente contro Manchester City e Milan, Thuram ha chiuso con le polveri bagnate. Ergo: bisogna ritrovare anche il vero Tikus.

Thuram e l’attacco dell’Inter in cerca di gol

RITROVARSI – Il periodo in casa Inter sembra complicato un po’ per tutti. Tocca uscirne al più presto, già contro l’Udinese di Kosta Runjaic. Thuram, così come il compagno di merende Lautaro Martinez, è chiamato ad una forte e chiara risposta. All’Inter, oltre ad una forte e compatta tenuta difensiva, serve ritrovare una certa vena realizzativa in avanti. Al momento il dato sui gol fatti è pari a 10, meno quattro rispetto ai 14 gol messi a referto dopo cinque giornate dello scorso campionato. Insomma, un altro dato che testimonia le difficoltà e il necessario cambio di rotta della truppa di Simone Inzaghi.