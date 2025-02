Quale Inter giocherà contro la Lazio? La soluzione in Coppa Italia

I pensieri ora non sono rivolti più al campionato, bensì alla formazione che scenderà in campo contro la Lazio in Coppa Italia. L’Inter sarà protagonista ai quarti di finale della competizione, ma chi giocherà? La soluzione.

LE ULTIME – I tifosi reclamano un super turnover nella partita tra Inter e Lazio di Coppa Italia. La squadra di Simone Inzaghi dovrà affrontare i biancocelesti ai quarti di finale della competizione dopo aver eliminato già l’Udinese. Oggi c’è stato il primo ritrovo ad Appiano Gentile per preparare il match e l’allenatore ha ricevuto notizie non proprio positive. Carlos Augusto e Marcus Thuram non dovrebbero recuperare per l’infrasettimanale, l’unico che porta novità incoraggianti è Davide Frattesi. Il centrocampista non è entrato contro il Genoa per un problema fisico, nel pomeriggio si è però allenato in gruppo.

Inter-Lazio, le possibili scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – In Inter-Lazio non ci sarà il turnover tanto acclamato. Inzaghi ruoterà come sempre i suoi giocatori, ma alcuni sono chiamati ad extra. Uno di questi è Alessandro Bastoni, che rimane l’unica opzione sulla sinistra in difesa. Anche Hakan Calhanoglu potrebbe iniziare per aggiungere minuti sulle gambe e ritrovare la migliore forma prima del Napoli, assieme a lui sicuramente Piotr Zielinski. Sulle fasce troveranno spazio Matteo Darmian e Nicola Zalewski, anche se non è certa la sua titolarità in favore di Federico Dimarco. In attacco Mehdi Taremi inizierà dal primo minuto, al suo fianco è ballottaggio tra Marko Arnautovic e Lautaro Martinez. L’austriaco è favorito visto che già con l’Udinese ha messo la sua firma agli ottavi di finale. Il compagno ex Porto invece deve assolutamente dare risposte diverse rispetto alle ultime settimane: le prestazioni mancano, i gol pure. Le altre novità infine saranno Stefan de Vrij e Yann Bisseck in difesa. Riposeranno ovviamente Francesco Acerbi e Benjamin Pavard, da conservare per lo scontro diretto dell’anno in campionato.