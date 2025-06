Psg-Inter porta agli occhi di tutti il problema dei titolarissimi

Psg-Inter rappresenta il punto di arrivo di una stagione vissuta con un atteggiamento insufficiente dai titolarissimi di Inzaghi, quelli che dovevano dare l’esempio e trascinare la squadra.

PUNTO DI ARRIVO – Scrivere questo pezzo fa singolarmente male. Ma la sconfitta col Psg porta a compimento un percorso assai poco virtuoso dei titolari dell’Inter. Parliamo dei titolarissimi, i leader tecnici ed emotivi del gruppo. Quelli chiamati a prendere in mano la squadra, le partite, che devono indicare come vivere i momenti. Quelli che col Psg si sono sciolti in venti minuti.

I TITOLARISSIMI – Come dicevo, la finale è l’ultimo tassello. Il punto di arrivo, disastroso, di un percorso durato tutto l’anno. Il crollo finale dopo tante crepe. E sì, visto il risultato è il caso di usare toni catastrofici. Inzaghi si è sempre riferito ai suoi migliori giocatori nelle partite di maggior spessore. Ricevendo però risposte insufficienti dal campo. Continuamente. Anche arrivati a fine campionato, quando si poteva vincere con la Lazio, quei giocatori, quei leader non hanno risposto in campo. La finale col Psg però è andata ancora un passo oltre.

PUNTO FINALE – Il gruppo Inter ha danzato su un filo sottile per tutta la stagione. Pensando di potersi gestire, di poter attaccare e staccare la spina a piacimento. Il conto da pagare è arrivato nel momento più importante. Quello in cui ti giocavi tutto. L’Inter col Psg in campo non è nemmeno entrata. Il gruppo, i leader erano totalmente impreparati agli eventi. E non sono stati in grado neanche di trovare soluzioni a un inizio tragico. Il fallimento è specifico. Tutti i leader sono mancati. L’esperienza è stata cancellata. Al momento decisivo tutti hanno scoperto che quella spina non si poteva riattaccare. E sono finiti travolti. I titolarissimi hanno tradito. Per l’ultima volta.