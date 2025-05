Psg-Inter, due mondi a confronto per un solo obiettivo!

L’Inter il 31 maggio affronterà nella finale di Monaco di Baviera il Psg. Due squadre simili ma con una storia alle spalle diversa.

STILI A CONFRONTO – L’Inter e il Psg arrivano a questo incrocio europeo con storie e pesi psicologici molto diversi. Da un lato, la squadra di Simone Inzaghi è reduce da una finale di Champions League giocata nel 2023 in cui ha tenuto testa al Manchester City fino all’ultimo respiro. Un percorso che ha rafforzato la consapevolezza e l’identità europea dei nerazzurri. Dall’altro, il Psg si presenta ancora una volta come la grande incompiuta del calcio continentale: un progetto nato per dominare l’Europa, ma troppo spesso naufragato nei momenti decisivi. Però anche il PSG deve vendicare una finale persa, precisamente nel 2020 contro il Bayern Monaco. L’Inter, pur con una rosa meno stellare sulla carta, si è costruita un’identità forte e riconoscibile. Adesso sa cosa serve per cercare di vincere la coppa dalle grandi orecchie: equilibrio, compattezza, gestione dei momenti.

L’Inter affronterà il PSG con maggior fiducia nei propri mezzi

ARMI VINCENTI – L’Inter nella fase iniziale del torneo è passata alle fasi successive come miglior difesa e tra le migliori otto squadre. Non è più una sorpresa, ma una realtà consolidata del calcio europeo. Il Psg, al contrario, convive con il peso delle aspettative. Ogni stagione parte con l’obiettivo di vincere la Champions, ma finisce per essere travolto dalla pressione. È in questa stagione che la squadra francese sta vivendo un momento di transizione. Dopo anni in cui il progetto parigino era costruito attorno a grandi nomi – da Neymar a Messi, passando per Ibrahimović nel passato – il club ha imboccato una strada diversa: meno individualismi, più equilibrio. Infatti i risultati cominciano a vedersi. In questo contesto, sembrerebbe una partita quasi alla pari. L’Inter dovrà sfruttare le sue caratteristiche principali: sviluppare al meglio il suo gioco che si adatta perfettamente alle notti europee e sfruttare al massimo le palle inattive.