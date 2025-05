Psg in finale di Champions League con 5 sconfitte! Inter altra storia

La finale tra Psg e Inter vale una stagione intera per Simone Inzaghi e i suoi calciatori. Dall’altra parte i parigini arrivano con un percorso insolito: tante le sconfitte nella fase iniziale della competizione.

FORTUNA O NO? – Domani, 31 maggio 2025, Psg e Inter si affronteranno nella finale di Champions League a Monaco di Baviera. Le due squadre arrivano da percorsi completamente differenti, quello dei parigini più complicato. Non per le avversari superate, anche perché l’Inter ha battuto sia Bayern Monaco che Barcellona. Le difficoltà riguardano il periodo tra ottobre e novembre della squadra di Luis Enrique, che ha rischiato anche l’eliminazione nella prima fase della competizione.

Psg-Inter, differenza netta nel percorso europeo!

CRISI SUPERATA – Il Psg ha ottenuto la finale nonostante le cinque sconfitte collezionate nell’arco della stagione europea. Tre di queste nelle quattro giornate dal primo ottobre al 26 novembre: 2-0 contro l’Arsenal, 1-2 con l’Atletico Madrid e 1-0 con il Bayern Monaco. Da gennaio in poi la marcia del Psg è cambiata radicalmente ed è valsa prima la qualificazione ai playoff col Brest, poi i risultati sorprendenti con Liverpool, Aston Villa e Arsenal ancora. L’Inter arriva con tutt’altro percorso: solo una sconfitta nelle quattordici partite giocate in Champions League. Una sconfitta indolore con il Bayer Leverkusen e subita al 90′ con gol di Mukiele.