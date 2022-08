Proprio all’ultimo si vede Casadei: col Sant’Angelo in gol, la sua specialità

L’ultima uscita dell’Inter in pre stagione ha visto la comparsa di Casadei in campo. Il giovane ha lasciato il suo marchio sulla partita con la specialità della casa.

ARRIVO ALL’ULTIMO – Quando si dice arrivare in extremis. Ieri l’Inter ha disputato la sua ultima partitella estiva. L’ultimo impegno prima di cominciare a fare sul serio tra campionato e coppe da sab ato. Un allenamento congiunto, quindi coi suoi limiti rispetto a un’amichevole. Col Sant’Angelo Lodigiano. E proprio all’ultima occasione Inzaghi a dato spazio all’ormai chiacchieratissimo Casadei.

ESTATE DI MERCATO – Il giovane talento nerazzurro ha vissuto un’estate strana. Al centro del mondo Inter per questioni di mercato (cosa che succede ancora oggi come potete leggere QUI e QUI), ma mai in campo. Nessun test più o meno serio, nessun minuto coi grandi nelle amichevoli, nessun assaggio di calcio vero. Una situazione che possiamo definire paradosso Casadei. Col Sant’Angelo ha avuto dello spazio. E ha subito ricordato a tutti la specialità della casa.

GOL NON CASUALE – Chiaramente il livello era diverso da quello delle amichevoli. In particolare dall’ultima col Villarreal. Lo stesso, il classe 2003 è riuscito a lasciare il suo marchio. Entrando nel tabellino finale con una rete (gli highlights li trovate QUI). La sua specialità, appunto. Quello che ha fatto tanto parlare di lui vista la stagione in Primavera chiusa da capocannoniere con diciassette gol. Inserimento in area da destra, controllo e tiro. Un lampo, proprio all’ultimo.