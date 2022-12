Post Handanovic: chi è Altay Bayindir, il portiere sul taccuino dell’Inter

L’Inter è al lavoro per trovare un secondo portiere, un vice-Onana (vedi articolo). Il futuro di Samir Handanovic sembra lontano da Milano. Altay Bayindir potrebbe essere il sostituto dello sloveno.

TURCHIA – L’Inter è alla ricerca del post Samir Handanovic. Lo sloveno probabilmente saluterà a fine stagione. Altay Bayindir è il nome nuovo per prendere il suo posto, come vice di André Onana. Bayindir gioca nel Fenerbahce in Turchia, dove è capitano oltre che portiere titolare. Nazionalità turca, nato nel 1998, più giovane quindi rispetto al camerunense. Fu acquistato per solo un milione e mezzo nel 2019 dall’Ankaragucu. Da quel momento diventa il titolare della squadra di Istanbul, con il quale può vantare un totale di 125 partite con 140 gol subiti e 39 clean sheet finora.

ESPERIENZA EUROPEA – Tra le caratteristiche di cui bisogna sempre tener conto c’è l’esperienza, soprattutto per un portiere. Il secondo portiere può essere un ruolo quasi nullo fino a che non diventa fondamentale. Il caso dell’altra sponda del Naviglio, con Mike Maignan infortunato e Ciprian Tatarusanu titolare ne è la prova. Bayindir avendo giocato solo con il Fenerbahce in Europa, non ha molta esperienza europea. Mai giocato in Champions League, fatta eccezione per le due gare dei preliminari dove sono usciti contro la Dinamo Kiev. Sono invece 14 le gare in Europa League e 2 quelle in Conference League. Nel giro della Nazionale turca, con 5 presenze all’attivo.