Porto, lo stato di forma in vista dell’Inter: ruolino di marcia perfetto

Si avvicina sempre di più la gara di UEFA Champions League in programma domani a San Siro tra Inter e Porto. Andiamo ad analizzare come arrivano alla partita gli uomini di Sergio Conceicao, reduci da un periodo di forma perfetto

STATO DI FORMA – Nelle ultime cinque gare disputate in due competizioni (campionato e Coppa nazionale), il Porto non ha perso un colpo. Addirittura, per risalire all’ultima “non vittoria” bisogna tornare al sette gennaio, quando arrivò un pareggio per 0-0 in trasferta contro il Casa Pia. Da allora solo successi. Come nelle ultime cinque partite, nelle quali il Porto ha messo a segno ben otto reti subendone soltanto una nella vittoria in trasferta (1-2) contro lo Sporting CP. Le altre quattro gare hanno visto un 1-0 al Rio Ave, uno 0-1 all’Academico (in Coppa), un 2-0 al Vizela e uno 0-2 al Maritimo. Insomma, una squadra davvero in forma quella di Sergio Conceicao, pronta a venire a San Siro per dare battaglia all’Inter. Una gara che i nerazzurri dovranno approcciare nel modo corretto per continuare il percorso in UEFA Champions League.