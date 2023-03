Porto-Inter crocevia della stagione! Inzaghi alla ricerca di conferme

Porto-Inter è un crocevia fondamentale per la stagione dei nerazzurri. Inzaghi cerca conferme in una competizione che, in questa stagione, ha regalato momenti esaltanti.

CROCEVIA – La partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Porto e Inter è un’occasione cruciale per entrambe le squadre, ma per i nerazzurri il risultato potrebbe avere conseguenze significative sul futuro di Inzaghi. Dopo la sconfitta per 2-1 contro lo Spezia, i nerazzurri hanno bisogno di una prestazione convincente in Champions League e, soprattutto, del passaggio del turno per portare a termine uno degli obiettivi stagionali. La squadra di Inzaghi, che ha avuto molti alti e bassi nella stagione, si è contraddistinta però in un rendimento sempre costante nelle gare di coppa. Basti pensare agli exploit nelle due gare contro il Barcellona o al match d’andata contro i lusitani a San Siro. Inzaghi, al centro delle critiche negli ultimi giorni, spera di avere le giuste risposte dalla squadra dopo una sconfitta decisamente immeritata ma che ha gettato ulteriori ombre sulla sua gestione delle ultime due stagioni.

QUALIFICAZIONE – La qualificazione potrebbe rinvigorire l’Inter e dare nuova fiducia all’allenatore e alla squadra. Inzaghi potrebbe sfruttare il match come occasione per dare nuovo slancio ad una stagione che ancora vede l’Inter in lotta in Coppa Italia e in Serie A. Spetta quindi all’Inter dimostrare che la gara di La Spezia è stata solo un incidente di percorso: Porto prima e Juventus in campionato sono match da non fallire.