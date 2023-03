Porto-Inter, ecco cosa ci insegnano i numeri dell’andata

Che partita aspettarci da Porto-Inter? I numeri della gara di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League – vinta dai nerazzurri per 1-0 – possono dirci molto sul modo di giocare delle due squadre. E di quello che potremmo vedere.

POCA PRECISIONE – Uno dei primi dati che salta all’occhio della gara di andata tra Inter e Porto è la poca precisione da parte dei nerazzurri. Un problema ampiamente mostrato anche nelle ultime partite di campionato come quella contro lo Spezia. La partita di Champions League di San Siro ha visto infatti la squadra di Simone Inzaghi andare alla conclusione per ben 18 volte, centrando tuttavia la porta soltanto in quattro occasioni. Oltre al gol, torna soprattutto alla mente il colpo di testa di Alessandro Bastoni sul finire di primo tempo, deviato in angolo da un intervento miracoloso e di puro istinto dell’estremo difensore del Porto. Per il resto la gara di andata ha visto un’Inter molto simile a quella di campionato, con il dominio del possesso palla (60%) e ben sei calci d’angolo rispetto agli zero battuti dai lusitani. Con una costante: nessuno di questi pericoloso (vedi focus).

TANTI FALLI – Da Porto-Inter di domani, inoltre, ci si può aspettare una partita molto fisica. Lo sottolinea il dato dei falli della gara di andata, ben 15 quelli commessi dai nerazzurri contro 14 degli avversari. Che hanno anche visto l’espulsione di Otavio per somma di ammonizioni. Non è difficile pronosticare che anche domani all’Estadio do Dragao la gara sarà giocata su ritmi alti e sia Inter che Porto si ritroveranno a commettere diversi falli vista la fisicità di entrambe. Ciò a cui bisognerà particolarmente prestare attenzione saranno le ripartenze degli avversari, un punto debole dei nerazzurri come visto nelle sconfitte contro Bologna e Spezia. Ma anche come visto a San Siro, quando André Onana ha salvato il risultato con un grandioso doppio intervento agli inizi della ripresa.