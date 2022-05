Pogba la prima, Lukaku la seconda? Marotta masterclass in azione per l’Inter

Pogba è tornato a essere protagonista del calciomercato sei anni dopo il suo addio all’Italia. Lukaku può diventarlo a breve, dopo nemmeno un anno. Marotta studia quella che potrebbe essere la sua masterclass numero due della sua carriera. Forse la principale con l’Inter

POGBACK ONE – La lunga carriera dirigenziale dell’attuale Amministratore Delegato Sport dell’Inter non può essere riassunta in un’intervista né in un servizio. Ma l’ottimo contenuto prodotto da DAZN con/per Beppe Marotta (vedi dichiarazioni) può aiutare. In “Marotta Masterclass” viene citata dallo stesso AD Sport nerazzurro la sua perla in sede di calciomercato. Il protagonista è Paul Pogba, preso dal Manchester United a parametro zero. E (ri)venduto dopo quattro anni dalla Juventus per 110 milioni di euro allo stesso club inglese. Come dargli torto? Un’operazione più unica che rara nella storia del calciomercato. Ma non per questo non replicabile. Anzi… Basti pensare che la Juventus sogna di riportare il centrocampista francese classe ’93 a Torino dopo sei anni, nuovamente a parametro zero. Ciò significa che ormai tutto è possibile in questo calciomercato.

Lukaku (Inter) come Pogba (Juventus) per Marotta?

LUKAKU BIS – Per modalità e soprattutto la strategia del player trading, quanto fatto da Marotta all’Inter con Romelu Lukaku ricorda un po’ – da lontano – l’operazione Pogba. Preso dallo stesso United e venduto dopo due anni al Chelsea a cifre quasi raddoppiate… per la terza volta! E non finisce qui. Considerando che Lukaku ha già dichiarato di voler tornare all’Inter, prima o poi, vale la pena credere che la vera Marotta masterclass debba ancora andare in porto. E se non può essere la prima né la migliore, può essere la seconda dopo Pogba. Riportare Lukaku a Milano, magari in prestito (gratuito?) e con ingaggio ridotto, è l’impresa a cui è chiamato Marotta già questa estate. Un colpo difficile ma non impossibile, riuscendo a far quadrare tutti i conti. Di sicuro l’Inter non potrà riacquistare l’attaccante belga classe ’93, ma riaccoglierlo ad Appiano Gentile per un anno o due sì. E lo studio dell’operazione Lukaku-bis è già in corso per Marotta.