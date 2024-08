Pisa-Inter dimostra una realtà chiara: contro il Genoa c’è da aspettarsi questa scelta!

Pisa e Inter si sono affrontate in un’amichevole terminata con il punteggio di 1-1. In gol, per i nerazzurri, il difensore tedesco Yann Bisseck.

UNA DIMOSTRAZIONE – L’incontro con il Pisa, che l’Inter ha concluso per 1-1, ha visto i meneghini non andare a segno con i suoi attaccanti. Oltre al mero dato numerico, rappresentato dal fatto che in gol ci sia andato il difensore Yann Bisseck, a manifestarsi in maniera plastica è stata l’assenza di un’armonia e di un raccordo tra centrocampo e attacco, con il duo Joaquin Correa-Eddie Salcedo non in grado di offrire quegli spunti auspicati da Simone Inzaghi in vista dell’amichevole con i toscani. Come noto, entrambi i calciatori offensivi sono sul mercato, ma nulla è certo riguardo alle modalità dei loro eventuali trasferimenti.

La sfida con il Pisa mette in allerta l’Inter: una soluzione sembra obbligata!

LA PREVISIONE – Considerando l’assenza di Mehdi Taremi, in occasione del match d’esordio della Serie A 2024-2025, come molto probabile, a Simone Inzaghi non resta che optare per un inserimento immediato dei suoi big a partire dal battesimo con il campionato nazionale. Marcus Thuram è appena arrivato ad Appiano Gentile, tant’è che non ha preso parte all’incontro con il Pisa, mentre il trionfante Lautaro Martinez rientrerà in anticipo in Italia ma avrà pochi allenamenti sulle gambe prima dell’incontro con i liguri. Nonostante tali elementi di difficoltà, è possibile prevedere che almeno Thuram possa essere schierato dal primo minuto, con Lautaro Martinez intenzionato a dimostrare al suo tecnico di essere pronto a disputare la sfida del Marassi sin dall’inizio.