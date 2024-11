Pio Esposito pronto a tornare alla base. L’Inter lo monitora con attenzione

Francesco Pio Esposito è pronto a tornare a Milano. L’attaccante dello Spezia si giocherà, a partire dal prossimo anno, le sue chance con la maglia dell’Inter. Per lui sarà un’estate rovente sotto gli ordini di Simone Inzaghi.

ITALIA – Con la stagione che corre e il mercato mai fermo, in casa Inter si pensa anche ai prestiti che rientreranno dal prossimo primo luglio a Milano. Uno dei nomi più attenzionati sarà quello di Francesco Pio Esposito. L’attaccante dello Spezia si sta mettendo in luce in Serie B: adesso potrebbe arrivare la grande occasione di rientrare alla base e giocarsi le sue chance come fece il fratello di mezzo, Sebastiano Esposito. Il classe 2005 si è saputo ritagliare il giusto spazio nel club ligure e sta continuando a giocare con costanza anche in Under 21. Con i compagni azzurri, nonostante qualche anno di differenza in meno, non ha mai sentito la pressione o il distacco fisico.

L’inter guarda il futuro: programmato il rientro di Pio Esposito

RIENTRO – Anzi, Pio Esposito è da tempo uno dei trascinatori dell’Italia U21. Ed è successa la stessa cosa nella partita di ieri contro la Francia. Nonostante il 2-2 finale, quando Esposito è subentrato dalla panchina, l’attacco degli azzurri ha aumentato di qualità e allo stesso tempo ha portato la squadra a salire. Un sinonimo di attaccante puro. Adesso però c’è da pensare al futuro. Con il bigliettino da visita che arriva da La Spezia, Francesco Pio Esposito si candida ad essere uno degli attaccanti dell’Inter per la prossima stagione. L’idea è quello di riportarlo in nerazzurro e seguirlo passo passo sotto l’occhio vigile di Simone Inzaghi.