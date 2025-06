Pio Esposito, cambiano i piani con Chivu? L’Inter ragiona sul futuro!

Francesco Pio Esposito è tornato alla base, dopo la brillante esperienza in prestito allo Spezia, e sarà a disposizione di Cristian Chivu per gli impegni dell’Inter al Mondiale per Club. Il futuro è tutto da scrivere.

IL RAPPORTO – Francesco Pio Esposito e Cristian Chivu hanno già vissuto insieme un periodo entusiasmante negli anni dai due trascorsi all’Inter Primavera. Il primo da punto di riferimento offensivo, il secondo da guida tecnica: il binomio tra le parti si è sviluppato nel segno di una totale fiducia del rumeno nei confronti dell’attaccante campano. Con il numero di reti siglati dal classe 2005, pari a 15 in 30 gare, a dimostrare in modo tangibile la bontà del lavoro realizzato insieme.

Pio Esposito e un futuro da scrivere all’Inter: Chivu può cambiare tutto

IL PRIMA – Con Simone Inzaghi sulla propria panchina, l’Inter ragionava sulla possibilità di cedere in prestito (secco o conservandosi l’opzione di riacquisto) Pio Esposito in estate. L’idea era quella di fargli disputare la prima stagione in Serie A in un Club avente ambizioni e pressioni diverse rispetto a quello nerazzurro, così da garantirgli le condizioni migliori per la maturazione definitiva. In tal senso, squadre come il Parma e il Torino si erano già fatte avanti per poter assicurarsi le sue prestazioni a partire dalla prossima stagione.

IL DOPO – La scelta di puntare su Chivu per la propria panchina, dopo l’addio deciso da Inzaghi, potrebbe cambiare i piani dell’Inter per il futuro. Le pagine già scritte dai due, durante gli anni della Primavera, potrebbero rappresentare le basi per costruire un futuro diverso rispetto a quello immaginato. Con Pio Esposito che ora, più che mai, sogna di anticipare il momento nel quale essere chiamato a recitare un ruolo da protagonista all’Inter.