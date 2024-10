Pio Esposito, un patrimonio per l’Inter: primo in una classifica!

Francesco Pio Esposito ha trovato, sabato 5 ottobre contro la Reggiana, il suo quarto gol con lo Spezia in questa stagione di Serie B: l’Inter si gode la sua crescita, sperando di poterlo vedere ulteriormente maturato dopo quest’annata.

IL PUNTO – Francesco Pio Esposito è indubbiamente il calciatore, tra quelli ceduti in prestito dall’Inter in estate, che meglio si sta disimpegnando in questo inizio di annata. Il calciatore italiano, che ha chiesto ai nerazzurri di trasferirsi per una stagione allo Spezia in attuazione di una promessa che aveva fatto al club ligure nell’anno precedente, ha sin qui siglato 4 reti in 7 gare disputate nella Serie B 2024-2025. Il campano condivide momentaneamente la prima posizione nella classifica capocannonieri della serie cadetta insieme ad altri 4 giocatori.

Pio Esposito, il ragionamento dell’Inter

IL FUTURO – Pio Esposito sta crescendo gradualmente sotto la corte di Luca D’Angelo, mister dello Spezia. L’italiano ha trovato l’ambiente giusto per poter esprimere al meglio le proprie potenzialità, garantendo alla squadra l’apporto necessario per tentare di assicurarsi l’accesso diretto alla Serie A o, quantomeno, la qualificazione ai playoff validi per la promozione nella massima serie italiana. Per il futuro c’è tempo. L’Inter osserva dall’esterno la sua crescita, riservandosi la scelta di puntare sul suo profilo nelle prossime stagioni.