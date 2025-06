Pio Esposito in Inter-River Plate fa vedere tanto altro oltre al gol

Pio Esposito è l’uomo del giorno dopo Inter-River Plate (2-0). L’attaccante classe 2005 non solo segna il suo primo gol in nerazzurro, ma mette in mostra un bagaglio ben più ampio di qualità.

PRIMO AL QUADRATO – Inter-River Plate di stanotte rischia di diventare una pietra miliare nella carriera di Francesco Pio Esposito. Che alla prima presenza da titolare trova anche il primo gol assoluto in nerazzurro, come nemmeno nei sogni più dorati. E già solo come costruisce la sua prima rete in maglia Inter basterebbe per certificare la qualità del quasi 20enne (compirà gli anni tra due giorni). Si libera della marcatura avversaria con una finta e un movimento a scorrere degni del più navigato dei centravanti. Eppure c’è tanto di più oltre a questo nella sua prestazione.

RIFERIMENTO NATURALE – Dopo il rodaggio contro gli Urawa Red Diamonds, dove gioca tutto il secondo tempo, Pio Esposito parte titolare in Inter-River Plate accanto a Lautaro Martinez. Una coppia dove il capitano dovrebbe fungere da raccordo per lasciare lo spazio in area al giovane talento. E invece Esposito jr si dimostra subito volenteroso di non rimanere in area ad aspettare palloni, bensì entra nel vivo della manovra sin dalle prime battute. A dimostrazione di questo basta osservare la heatmap della sua prestazione, prodotta da Sofascore:

Oltre all’attesa presenza nell’area argentina, il 94 dell’Inter spazia anche fuori dagli ultimi 16 metri, spingendosi a scendere fino a centrocampo se necessario. Come si evince sempre dalle statistiche di Sofascore, Pio Esposito tocca 40 palloni negli 83 minuti in cui rimane in campo. Un numero affatto banale, considerando il ruolo e la predisposizione fisica. Anzi, proprio perché forte della sua imponenza (191 cm per 80 kg), si rivela pienamente a suo agio nel fare a sportellate contro gli argentini, risultando decisivo pure nei duelli: ne vince la metà di quelli ingaggiati a terra (4 su 8) e quasi tutti quelli aerei (3 u 4). Come se ciò non bastasse, anche lontano dalla porta conferma di avere piedi educati, distribuendo correttamente 21 palloni su 25 giocati. In sintesi, Inter-River Plate potrebbe rivelarsi un vero e proprio statement game per Pio Esposito e la sua storia in nerazzurro.