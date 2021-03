Pinamonti ultimo da recuperare alla causa Inter: palla a Conte

Pinamonti – Inter-Benevento – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Andrea Pinamonti è l’unico giocatore a sembrare un corpo estraneo di questa Inter. Conte riuscirà a riportarlo alla causa comune?

ESCLUSO – Andrea Pinamonti è il giocare meno utilizzato da Antonio Conte quest’anno. L’attaccante classe 1999 ha meno di un’ora di gioco con l’Inter, in questa stagione. 59 minuti totali, di cui 22 proprio contro il Parma, nella gara di andata. In quell’occasione subentrò a Matteo Darmian al 68′, contribuendo anche lui all’assalto che porterà al 2-2 finale. Una settimana prima giocò altri 18 minuti contro il Genoa: quasi il 70% del suo impiego stagionale risale così a oltre quattro mesi fa. In quel periodo, Pinamonti era tra i meno utilizzati dell’intera rosa, incredibilmente assieme a Christian Eriksen.

DA RICHIAMARE – Pinamonti sta vivendo una stagione con pochissimi aspettivi positivi, se non la possibilità di allenarsi con tanti campioni. L’attaccante non ha mai rinnegato il suo legame con l’Inter, ma Conte sembra proprio non credere in lui. Tuttavia, si diceva lo stesso di Eriksen e Ivan Perisic. Che adesso, dopo mesi di lavoro in campo e motivazione psicologica del tecnico, sono due pedine fondamentali della squadra che guida la Serie A. Una crescita di status che possiamo assolutamente escludere per Pinamonti, mai ritenuto una vera alternativa alla coppia d’attacco titolare. Però una risorsa in più è sempre preziosa, soprattutto in questa fase finale di stagione dove l’Inter punterà con tutti i mezzi allo scudetto. Per il mercato ci sarà tempo di parlare in estate, ora serve che tutti i giocatori (compreso Pinamonti) si muovano assieme per il bene comune: la vittoria finale.