Pinamonti verso i saluti con l’Inter: tutti i suoi numeri in Serie A

Andrea Pinamonti sta per diventare un nuovo giocatore del Sassuolo, che ha deciso di puntare sull’attaccante classe 1999 in arrivo dall’Inter per rinforzare il reparto offensivo. Andiamo ad analizzare quelli che sono stati i numeri fin qui del giocatore, che stanno portando alla cessione per una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

IN PARTENZA – Il Sassuolo ha deciso di puntare su Andrea Pinamonti dell’Inter per rinforzare il proprio attacco. Una piazza, quella neroverde, che ha sempre dimostrato di puntare sui giovani e, possibilmente, italiani. L’attaccante classe 1999 rientra perfettamente in questo profilo ed è proprio per questo che i neroverdi hanno deciso di metterlo sotto contratto. Pinamonti arriva al Sassuolo con un bel biglietto da visita: nella scorsa stagione, infatti, sono arrivate 13 reti con la maglia dell’Empoli. Reti che hanno aiutato i toscani a mantenere il loro posto in Serie A. Una stagione ad alto rendimento per l’attaccante di Cles. Specialmente considerando che in un totale di 106 presenze nella massima serie del campionato italiano, sono state 24 le reti segnate in totale. Oltre alle 13 citate, 1 in nerazzurro, 5 con la maglia del Genoa e 5 con quella del Frosinone.

Pinamonti, tutti i numeri all’Inter (e non solo)

NUMERI NERAZZURRI – Oltre all’ultima stagione disputata con la maglia dell’Empoli, Andrea Pinamonti ha vestito in Serie A – come anticipato nel paragrafo precedente – anche le maglie di Inter, Genoa e Frosinone. Non riuscendo mai a raggiungere la doppia cifra, come accaduto invece lo scorso anno. Segno anche di una crescita del giocatore che, ricordiamo, ha soltanto 23 anni. In nerazzurro non è stata fortunatissima la sua carriera: 15 presenze totali (alcune delle quali con un minutaggio decisamente ridotto) e un gol segnato, nella stagione 2020-2021 quando Antonio Conte ha deciso di dargli spazio una volta vinto matematicamente lo scudetto. La cessione al Sassuolo può essere uno step decisivo nella sua carriera, in una piazza che saprà sicuramente valorizzarlo al meglio.