Pinamonti, ritorno all’Inter non di passaggio. L’uomo giusto per Conte?

Condividi questo articolo

Photo 168215066

Andrea Pinamonti è in procinto di tornare all’Inter. Il futuro del prodotto del vivaio nerazzurro è ancora incerto, ma potrebbe essere l’uomo giusto per ricoprire il ruolo di vice-Lukaku. Può il talento italiano adattarsi al gioco di Conte?

TALENTO – Andrea Pinamonti è in procinto di lasciare il Genoa e tornare all’Inter, squadra che lo ha lanciato nel calcio professionistico. Il talento italiano, al terzo anno in Serie A, ha fatto intravedere il suo talento: con la maglia rossoblù, infatti, ha segnato 7 gol e distribuito 3 assist ai compagni. Numeri di buon livello che potrebbero crescere grazie ad Antonio Conte. L’attaccante, infatti, potrebbe essere il perfetto vice-Lukaku.

MODERNO – Pinamonti interpreta il ruolo di attaccante in chiave moderna: al fisico abbina una buona tecnica e, soprattutto, la capacita e la voglia di dialogare con i compagni. Quest’ultima caratteristica è fondamentale per il gioco voluto da Antonio Conte che chiede spesso alle punte di dialogare nello spazio per punire le difese avversarie. In tal senso, Pinamonti, potrebbe rappresentare un’arma in più nello scacchiere tattico di Conte e, inoltre, permetterebbe a Romelu Lukaku di poter rifiatare ogni qual volta dovesse essercene bisogno.