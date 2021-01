Pinamonti rimane all’Inter per volere di Conte. Vicino il suo momento?

Andrea Pinamonti è ancora un giocatore dell’Inter. Conte non vuole cederlo, per contingenze di mercato. Troverà quindi finalmente minuti?

CAMBIO STATUS – Andrea Pinamonti era (è?) un esubero nella rosa dell’Inter. Tornato nel club che lo ha cresciuto, il giovane attaccante non è mai stato una reale alternativa per Antonio Conte. Appena 45 minuti per lui in stagione, fin qui, e un foglio di via per andare di nuovo in prestito. Diversi club sono interessati alle prestazioni del 99 (di numero e di anno) nerazzurro. Poi arriva lo stop: Pinamonti non si muove, rimane all’Inter. E a mostrare il semaforo rosso è proprio Conte. Il non-mercato dell’Inter impone oculatezza in ogni operazione. E poiché l’attacco è il reparto maggiormente in sofferenza, meglio evitare altre uscite se non si può contare su nuove entrate.

OPPORTUNITÀ – È tuttavia necessario iniziare ad integrare Pinamonti in questa Inter, almeno per i prossimi sei mesi. L’attaccante è un tesserato, e pertanto è una risorsa pienamente utilizzabile. E i prossimi impegni dell’Inter potrebbero venire in aiuto di Conte. Le prossime avversarie saranno Udinese e Benevento, con in mezzo il derby di Coppa Italia contro il Milan. Due avversarie ideali per lanciare nella mischia Pinamonti, regalando un po’ di meritato riposo a Romelu Lukaku. Conte lavorerà quindi per cercare di chiudere entrambe le gare il prima possibile. Per ridurre così il dispendio energetico dei suoi, e dando la possibilità di ruotare alcuni titolari.